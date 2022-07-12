العراقي لـ «الأنباء»: الجميع ينتظرون بدء موسم صيد الروبيان أول أغسطس والزبيدي 14 الجاري

الكندري: السمك المحلي قليل خلال العامين الماضيين.. ولا نجد إجابات عن السبب

أبو غالي: سعر سمك الزبيدي من 10 إلى 7 دنانير للكيلو والشعوم من 4 إلى 3.5 دنانير

مسلم: الأسعار معقولة لمختلف الأنواع وهناك تنزيلات معروضة على أنواع كثيرة من السمك

محمد راتب

يقبل عيد الأضحى كل عام حاملا معه موسما مميزا للاضاحي، الأمر الذي يؤثر سلبا على سوق الأسماك عموما ما يسفر عن انخفاض في أسعارها 25% وتوافرها بكميات كبيرة وخصوصا المستورد على حساب شح في المحلي، تمكن الراغبين في التخزين من الشراء بأسعار منخفضة للغاية. «الأنباء» جالت في سوق السمك في شرق وتابعت حركة التسوق والأسعار ونقلت رؤى عدد من زبائن السوق والباعة، وفي السطور التالية التفاصيل:



بداية، قال البائع في سوق السمك إبراهيم العراقي لـ«الأنباء» إن الإقبال على شراء السمك بنوعيه المحلي والمستورد ضعيف بسبب موسم الأضاحي، حيث يعتبر هذا العيد خاصا باللحوم الحمراء، إلى جانب سفر الكثير من المواطنين والمقيمين خارج البلاد باعتبار الوقت الحالي عطلة.



وبسؤاله عن توافر الأسماك، أشار إلى أن المستورد متوافر بكميات جيدة على حين يشهد المحلي قلة، وغالبية الموجود إما شعوم أو نويبي، موضحا أن الجميع ينتظرون بفارغ الصبر بدء موسم صيد الروبيان أول أغسطس.



وبين أن المتوافر من المستورد الزبيدي والهامور والربيان الإيراني مع انخفاض سعره من 3.5 إلى 2.5 دينار.



وتابع أن أعدادا كبيرة من الصيادين سيكونون في البلاد بداية شهر أغسطس للقيام بصيد الروبيان، مشددا على أن نسبة المبيعات قليلة جدا بسبب موسم الأضاحي وهذا الأمر اعتيادي كل عام، ومضيفا أن الزبيدي الكويتي سيكون في الأسواق 15 الجاري.



أما علي أبو غالي فقال لـ«الأنباء» إن الإقبال ضعيف على شراء السمك بسبب موسم الأضاحي، الأمر الذي أثر إيجابا في انخفاض أسعار السمك، مشيرا إلى أن الوقت الحالي فرصة لشراء السمك وتخزينه، فرب ضارة نافعة.



وبين أن الزبيدي انخفض من 10 إلى 7 دنانير، والشعوم من 5 و4 إلى 3.5 دنانير، والربيان الوسط 4 كلغ بـ 10 دنانير، مشيرا إلى أن سفر المواطنين والمقيمين أثر في الإقبال على الشراء، متوقعا إقبالا أوسع بعد فترة العيد.



بدوره، قال امين مسلم إن السمك متوافر بكميات كبيرة والإقبال جيد، موضحا أن السمك الإيراني أفضل الأنواع الموجودة في السوق لأن الكويتي ممنوع من التكاثر، إضافة إلى أن الأسعار معقولة وهناك تنزيلات على أنواع كثيرة من السمك.



أما عبدالعزيز الكندري فذكر لـ «الأنباء» أن الأسعار في متناول الجميع في ظل غياب الكويتي وخصوصا الروبيان المستورد الذي يباع بأسعار مقبولة، مشيرا إلى أنه وإن كان الموسم للاضاحي إلا أننا نرغب في التغيير إلى السمك أيضا، وأكثر الأنواع السبيطي والبواليل والزبيدي والهوامير والشيم والنويبي.



وأشار إلى أن الكويت دولة بحرية، داعيا إلى تخفيض الأسعار وتوفير الأسماك وتسهيل الإجراءات وفتح مواسم الصيد، مشيرا إلى أن العامين الاخيرين شهدا قلة ملحوظة في السمك المحلي دون أي إجابة من السلطات المعنية.



أسعار الأسماك في سوق شرق أمس الاثنين



٭ الروبيان الإيراني 2.5 دينار (الجامبو 7.5 دنانير).



٭ الزبيدي الإيراني 7 دنانير.



٭ الشعوم الكويتي 3.5 دنانير.



٭ الهامور الإيراني 4 و5 دنانير.



٭ الشيم الإيراني 4 دنانير.



٭ الشيم الكويتي 7 دنانير.



٭ النقرور 3 دنانير.



٭ البالول الكويتي 10 دنانير.