حسم نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم تعاقده مع ماركاو من غلطة سراي التركي، لتعويض رحيل دييغو كارلوس عن صفوف الفريق.



ووافق إشبيلية على انتقال المدافع كارلوس إلى أستون فيلا الإنجليزي في يونيو الماضي.



وتجدر الإشارة إلى أن إشبيلية يوافق عادة على بيع أفضل العناصر من أجل الاستفادة من أموال الصفقات، لكنه يعمل في الوقت نفسه على بناء فريق قادر على المنافسة في الدوري الإسباني وفي المنافسات الأوروبية.



وينضم لاعب قلب الدفاع البرازيلي ماركاو (26 عاما) إلى إشبيلية بعقد لمدة 5 أعوام.



ويعد ماركاو أول صفقة لإشبيلية هذا الصيف، وقد سافر اللاعب إلى كوريا الجنوبية للقاء زملائه قبل خوض المباراة الودية المقررة أمام توتنهام يوم السبت المقبل ضمن الاستعدادات للموسم المقبل.