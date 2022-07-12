خرج كل من السويسري روجيه فيدرر والأميركية سيرينا وليامز من التصنيف العالمي للاعبين المحترفين واللاعبات المحترفات في التنس تواليا بعد ان فقدا كامل نقاطهما.



وكان فيدرر الغائب عن الملاعب منذ نسخة ويمبلدون العام الماضي عندما بلغ ربع النهائي، بسبب إصابة في ركبته، دخل التصنيف للمرة الأولى عام 1997، والأمر ينطبق على سيرينا الفائزة بـ 23 لقبا في بطولات الغراند سلام.



ولم تتكلل عودة سيرينا الى الملاعب بعد غياب دام عاما كاملا أيضا وذلك بخروجها المبكر في الدور الأول على عشب ويمبلدون أمام الفرنسية المغمورة أرموني تان.



اما بالنسبة الى فيدرر صاحب 20 لقبا كبيرا، فمن المتوقع ان يعود الى الملاعب في سبتمبر عندما يشارك في مسابقة كأس ليفر.



وكان فيدرر البالغ من العمر 40 عاما قال خلال مشاركته في ذكرى مرور 100 عام على بطولة ويمبلدون في الثالث من الشهر الجاري انه لم يكن «يتوقع أن الأمر (اصابته) سيستغرق هذه الفترة للعودة إلى الملاعب»، معربا عن أمله في المشاركة في ويمبلدون «مرة جديدة».