واصلت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وبيت الزكاة توزيع 850 أضحية لأكثر من 3400 أسرة نازحة وفقيرة في ست محافظات يمنية ضمن حملة "الكويت بجانبكم" المستمرة للعام الثامن على التوالي.

وقال أمين عام جمعية "الوصول الإنساني" المنفذة للمشروع عبدالواسع الواسعي في تصريح لـ (كونا) إن 18 ألف شخص يمثلون 3004 أسر فقيرة نازحة ومحتاجة استفادوا من لحوم 751 أضحية من الماعز والخراف جرى توزيعها في خمس محافظات يمنية خلال عيد الأضحى المبارك تحت شعار (أضاحيكم فرحتهم) بدعم من (الهيئة الخيرية العالمية).



وأضاف أن الجمعية وزعت 100 أضحية أخرى من الماعز والخراف على 400 أسرة فقيرة أخرى يبلغ عدد أفرادها 2400 شخص بمحافظة (شبوة) شرقي اليمن.



وأوضح أن هذين المشروعين هدفا لإسعاد الأسر النازحة والمتعففة والأقل دخلا أو التي تمر بظروف استثنائية وإدخال البهجة والسكينة إلى قلوبهم وتخفيف معاناتهم الإنسانية والتوسيع عليهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.



وأشار إلى أن توزيع اللحوم بدأ من يوم النحر وسيستمر حتى آخر أيام التشريق من خلال آلية فاعلة وشبكة من العاملين والمتطوعين في الفروع والمكاتب واللجان التابعة لـ "الوصول الإنساني" في المحافظات.



ولفت إلى أن المشروعين أسهما في التخفيف من معاناة الفقراء والأيتام والنازحين واللاجئين وإدخال الفرحة والسرور على أسرهم وذويهم خلال أيام العيد خصوصا أن كثيرا من تلك الأسر المحرومة لا تعرف اللحوم إلا بهذه المناسبات ومن خلال مبادرات الجمعيات الخيرية والانسانية.



وأعرب الواسعي عن تقديره للمشاريع الإنسانية المؤثرة التي تدعمها الكويت في مختلف المناطق اليمنية مثمنا دعم "الهيئة الخيرية" وبيت الزكاة الكويتي لهذا المشروع واسهامهما في إسعاد آلاف الأسر بهذه المناسبة الدينية العظيمة.