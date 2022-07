عاطف رمضان



نظمت حملة «عمار يا كويت» حفلا بعنوان «لمسة وفاء» لكل من رحلوا في خدمة الكويت خلال جائحة «كورونا» وتركوا لنا بصمة في العمل التطوعي والإنساني، لتبقى ذكراهم في أذهاننا، وذلك برعاية الرئيسة الفخرية للحملة الشيخة أمل الحمود الصباح، وبحضور إبراهيم البغلي - رئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي، وبدعم من رؤساء أفراد الفرق التطوعية، وذلك في مركز القادة بمنطقة الخالدية.



وعلى هامش الحفل قال إبراهيم البغلي إن «لمسة وفاء» فعالية متميزة، وذلك لتضمنها تكريم المتطوعين الذين لهم بصمات في العمل التطوعي والإنساني وقد رحلوا عنا، مضيفا اننا نسير على خطى هؤلاء الذين رحلوا عنا وتركوا لمسات لا تنسى وذكرى خالدة، داعيا الله تعالى لهم الرحمة والمغفرة.



من جانبه، أفاد رئيس مجلس إدارة حملة «عمار يا كويت» الإعلامي ناصر المهلهل بأن تنظيم حفل لمسة وفاء جاء بناء على الوفاء لمن أعطى، مضيفا أنه من الواجب علينا أن نقف وقفة إجلال لهؤلاء الأبطال الذين لم يقفوا مكتوفي الأيدي عندما نادتهم الكويت لأداء واجبهم الوطني في مواجهة كوفيد 19 كل في موقعه وعمله ومنصبه.



وأشار إلى أن لمسة وفاء مستمرة وستقام بصفة سنوية لاستذكار مواقف وأعمال وبطولات زملاء وأخوة وأصدقاء لنا كانت لهم بصمة واضحة وسنظل نستذكر كل ما هو جميل قدموه من أعمال تستحق الشكر والثناء ستكون نبراسا للآخرين، داعيا الله تعالى ان يتغمدهم بالرحمة والمغفرة.



وفي تصريح صحافي عقب حفل التكريم قال المهلل إن الحفل شهد حضور عدد كبير من الفرق التطوعية والفنانين والإعلاميين الذين ساهموا معنا في تكريم كل من فقدناه في العمل التطوعي خلال أداء رسالتهم الذين كانت لهم بصمة في الأعمال الوطنية خلال فترة الجائحة في خدمة المجتمع الكويتي.



أسماء الشخصيات المكرمة طيب الله ثراهم



٭ المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل قائد الإنسانية الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه.



٭ الشيخة فريحة الأحمد.



٭ الشاعر الشيخ دعيج الخليفة.



٭ الشيخ ناصر صباح الأحمد.



٭ الفلكي د.صالح العجيري.



٭ المستشار الإعلامي محمد العثمان «اتحاد الدواوين».



٭ النوخذة عيسى بشارة.



٭ الفنانة انتصار الشراح.



٭ أحلام جاسم النصرالله من فريق بصمة وطن التطوعي.



٭ مساعد السعيد متطوع من فريق أحفاد الكويت.



٭ موضي الدحيم من الدفاع الوطني.



٭ الفنان عامر محمد.



٭ الإعلامي الصحافي فرج ناصر «الأنباء».



٭ الإعلامي الصحافي عادل الشنان «الأنباء».



٭ عبداللطيف الكندري متطوع في فريق الطيبين.



٭ فاضل ابل متطوع في جمعية الشعب.



٭ خالد مهدي متطوع في وطن النهار.



٭ عادل الناصر متطوع في احتواء حواء.



٭ الشاعر حسن الحصينان.



٭ محمد جاسم متطوع في مجموعة الكويت بقلوبنا.



٭ خليل الموسى متطوع في مجموعة الكويت بقلوبنا.



٭ ميسان الظفيري متطوعة من ذوي الهمم.



٭ فارس متعب العتيبي المتطوع في فريق الإسناد الكويتي.



٭ محمد الكندري متطوع في فريق الإسناد الكويتي.



٭ فهد الوطري متطوع في فريق الإسناد الكويتي.



٭ أحمد الفهد متطوع في فريق أنامل الخير.



٭ ياسر جوان متطوع في فريق الأيادي الخضراء البيئي.



٭ زهرة القلاف متطوعة في حملة كان.



٭ نورة الناجي متطوعة في yes we can group.٭ العنود الحربي متطوعة في فريق التحدي والإرادة.



٭ علي بوزبر متطوع في فريق بصمة عيال الكويت.



٭ المتطوع رياض الغملاس.



٭ المتطوع محمد الكندري.



٭ فهد السعدي متطوع في بصمة عيال الكويت.



٭ المتطوع عبدالعزيز الكندري.



٭ عمران دشتي متطوع في فريق بصمة عيال الكويت.



٭ ابتسام عبدالحليم متطوعة في فريق أنفال للموهوبين.



٭ المتطوعة سعدية البلوشي.



٭ الإعلامي فيصل القناعي.



٭ الفنان مشاري البلام.



٭ سارة النورة متطوعة في فريق أنفال للموهوبين.



٭ عالية العبدالرزاق متطوعة في فريق أنفال للموهوبين.



٭ الناشطة العنود صنهات الحربي.



٭ الفنان سليمان الياسين.