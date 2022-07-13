عبدالعزيز الفضلي



حسم وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب أمر إجراءات عقد الحراسة وضابطات الأمن لمدارس ومباني منطقة الفروانية التعليمية والتي مضى عليها ما يقارب عاما كاملا في دورتها المستندية، حيث أبرم الوكيل اليعقوب العقد مع الشركة المختصة بمبلغ اجمالي مقداره 3 ملايين و353 ألف دينار ولمدة 3 سنوات.



وأكد العقد، الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه، على ان يلتزم الطرف الأول بتسديد مستحقات الطرف الثاني على دفعات طبقا للمادة (10) من الوثيقة (1-2) من وثيقة الشروط الخاصة ووفقا لطريقة وضوابط صرف الدفعات الواردة بالمادة 3 من الوثيقة (1/5) ملحق الشروط الإضافية. ودون إخلال بطريقة وضوابط صرف الدفعات وفقا للوارد بالمادتين المشار إليهما يدفع للطرف الثاني مبلغا وقدره 400/ 3.353.198 دينارا (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألفا ومائة وثمانية وتسعون دينارا و400 فلس فقط لا غير) نظير قيامه بتنفيذ كل أعمال الحراسة موضوع العقد، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في مستندات العقد.



ولا يحق للطرف الثاني المطالبة بأي مبالغ أخرى إضافية خلاف المبلغ الإجمالي المتعاقد عليه وذلك تحت أي بند أو مسمى أيا ما كان إلا في حالة تعديل العقد بالزيادة وفقا لنص المادة رقم 13 من الوثيقة 2-1 الشروط الخاصـــة للمناقصـــة موضوع العقد على ان يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها خلال المدة الإجمالية للعقد المتمثلة في 36 شهرا، ولا تحتسب من بينها مدة/ مدد التأخير في بدء تنفيذ أعمال الحراسة المتعاقد عليها.



وتبدأ مباشرة العمل وفقا للمدة الإجمالية المذكورة أعلاه في مدارس ومباني منطقة الفروانية التعليمية والمواقع التابعة لها من تاريخ 1/9/2022 حتى 31/8/2025.



ويحق للطرف الأول تمديد العقد بذات الشروط والأسعار لمدة سنة بعد انتهاء العقد دون اعتراض الطرف الثاني على ذلك.