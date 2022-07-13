القاهرة - سامي عبدالفتاح



حصل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على توقيع البرتغالي روي فيتوريا، لتدريب منتخب مصر «الفراعنة»، خلفاً لإيهاب جلال، وقد كان من الأسماء المرشحة لتدريب الأهلي قبل الاتفاق مع مواطنه سواريز.



ووقع فيتوريا في البرتغال، بحضور حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد، وذلك لمدة 4 سنوات. واستقر فيتوريا على جهازه المعاون، الذي سوف يتكون من 4 مساعدين برتغاليين، مدربان مساعدان، ومدرب حراس مرمى، بالإضافة إلى مخطط أحمال.

ويمتد عقد الجهاز الفني لمدة 4 سنوات، مقابل مليونين و400 ألف دولار سنويا، أي أنه سيحصل مع مساعديه على 200 ألف دولار شهريا.



ويعد فيتوريا ثاني مدرب برتغالي يتولى قيادة الفراعنة بعد مواطنه كارلوس كيروش المدير الفني الأسبق للمنتخب، الذي قاد «الفراعنة» إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية هذا العام.



إلى ذلك، تقام اليوم ثلاث مباريات ضمن الجولة الـ 24 لمسابقة الدوري المصري، حيث يلعب الاسماعيلي مع سموحة، ويلتقي المصري البورسعيدي مع فاركو، فيما يستضيف إنبي نظيره الجونة.



من جهة أخرى، نشر لاعب الأهلي محمود عبدالمنعم «كهربا»، أول رسالة عقب قرار إيقافه من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمدة 6 أشهر، بسبب قضيته مع نادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي على «إنستغرام»: «من أحسن الظن بالله لا يخذله الله، ولو خذله أهل الأرض جميعا».