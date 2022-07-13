قال الجيش الأميركي أمس إن زعيم تنظيم داعش في سورية، وهو واحد من أكبر خمسة قادة للتنظيم المتطرف، قتل في غارة جوية أميركية.



وذكرت القيادة المركزية الأميركية في بيان أن ماهر العقال قتل في غارة بطائرة مسيرة في شمال غرب سورية، وأن أحد المقربين منه أصيب بجروح خطيرة، بحسب «رويترز».



وأضافت القيادة الأميركية في بيان «تم التخطيط بشكل مكثف لهذه العملية لضمان تنفيذها بنجاح. تشير مراجعة أولية إلى عدم وقوع إصابات في صفوف المدنيين».



وقال الجيش الأميركي إن العقال كان مسؤولا عن تطوير شبكات تنظيم داعش خارج العراق وسورية.



ويوجه مقتل العقال ضربة أخرى لجهود داعش لإعادة تنظيم نفسه بعد خسارة مساحات شاسعة من الأراضي. وفي فبراير الماضي فجر أكبر زعماء التنظيم نفسه خلال مداهمة أميركية في سورية.



بدوره، نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مصادر بأن القيادي الداعشي قتل برفقة شخص آخر كان معه، بعد استهدافهما بصاروخ من مسيرة أميركية في قرية غالطان التابعة لناحية جنديرس بريف عفرين شمال غربي حلب.



وبحسب المصادر، فإن القيادي كان يحمل هوية مزورة تحمل اسم شخص آخر صادرة عن المجلس المحلي في عفرين.