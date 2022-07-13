دعا رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد أصحاب المحلات والمنشآت التجارية والصناعية والحرفية الى ضرورة التعاون مع فرق قوة الإطفاء العام لتنفيذ الاشتراطات من خطر الحريق حماية لأرواح العاملين والمرتادين لهذه الأنشطة وحفاظا على ممتلكاتهم والأمن المجتمعي وتفاديا لإجبار قوة الإطفاء على تطبيق المخالفات والغلق الإداري على منشآتهم. وجاءت دعوة المكراد خلال جولة ميدانية صباح امس للاطلاع على عمل فرق التفتيش التابعة لقطاع الوقاية في منطقة أسواق المباركية، حيث كان في استقباله نائب الرئيس لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد وقيادات إدارة وقاية محافظة العاصمة. واطلع رئيس القوة على خطة فرق التفتيش لمتابعة ورصد المباني والمنشآت والمطاعم ومدى التزامها باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق وخصوصا الإجراءات التي طبقت بعد الحريق الذي التهم عددا من المحلات في سوق السلاح وأشاد بتعاون الملاك وأصحاب الرخص، مشيرا الى ان الهدف هو الصالح العام. رافق الفريق خالد المكراد في الجولة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام العقيد محمد بدر إبراهيم.



وبحسب بيان صادر عن قوة الاطفاء فان الجولة تأتي بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على مدار الساعة وفي العطل الرسمية.