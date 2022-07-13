بشرى شعبان



أكدت مراقب إدارة الحضانة العائلية في وزارة الشؤون إيمان العنزي الحرص على إشراك أبناء الإدارة في كل المناسبات الدينية والوطنية بالإضافة إلى تنظيم الوقت خلال الإجازة الصيفية عبر إعداد برامج متكاملة تشمل الكثير من الترفيهية والثقافية والدينية.



وقالت العنزي في تصريح لـ «الأنباء»، إن الإدارة أعدت برنامجا خاصا بعيد الأضحى انطلق أول ايام العيد باستقبال وكيل قطاع الرعاية الاجتماعية وتقديم العيادي للأبناء، بالإضافة إلى ذبح أضاحي العيد وحضور مسرحية «زيتورا» بالتنسيق مع شركات الإنتاج الفني والمسرحي والتي تقام على مسرح اتحاد كرة اليد بمنطقة الدعية، ومسرحية «السيرك» بالتنسيق مع شركات الإنتاج الفني على مسرح نادي العربي في منطقة المنصورية.



وأضافت: يتضمن البرنامج نشاطا داخليا ترفيهيا للأبناء نظمه الجهاز الفني والإشرافي العامل في الإدارة يشمل ورش تلوين ومسابقات وهدايا، الى جانب حضور الأبناء مسرحية ضمن فعاليات نشاط لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام لعمال الكويت في صالة متعددة الأغراض بمجمع دور الرعاية الاجتماعية.



ويتضمن البرنامج رحلة ترفيهية للأبناء وتنظيم ورشة فنية ودعوتهم على العشاء في أحد المطاعم من قبل مجموعة «ارسم البسمة» التطوعية.