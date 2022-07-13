حظيت أغنية المطرب صابر الرباعي "الشياكة" بمشاهدات وتفاعل من المتابعين، حيث بلغت نسبة مشاهداتها خلال ساعات من طرحها 514 ألفًا و491 مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وواصل صابر الرباعي، الترويج لأغنيته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث غير غلاف صفحته على موقع "فيسبوك" ووضع بوستر الأغنية وأعاد نشر تعليقات الجمهور عليها.

وأصدر الرباعي أغنية "الشياكة"، على كل المنصات الرقمية والتطبيقات الموسيقية، وهي من كلمات هاني عبد الكريم ، وألحان مدين، وتوزيع وميكس وماستيرينغ عمرو الخضري.

وكان الرباعي، قد طرح أغنية "سلملي" يوم 23 يونيو الماضي، عبر يوتيوب والمنصات الرقمية، وحققت ملايين المشاهدات، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي.

وأصدر الرباعي، أغنية "ورحمة قلبي"، نهاية العام الماضي عبر "يوتيوب" وهي كلمات وليد الغزالي، وألحان مدين وتوزيع وميكس موسيقي كريم عبد الوهاب.