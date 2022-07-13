طرح المطرب اللبناني وائل كفوري، أغنية "اوعى تخاف" من مسلسل (من إلى) على جميع التطبيقات الموسيقية.

وقال وائل كفوري، عبر حسابه على موقع "فيسبوك" ، "اوعى تخاف" من مسلسل "من إلى" على جميع التطبيقات الموسيقية، وهي كلمات علي المولى ، وألحان صلاح الكردي، وتوزيع عمر صبّاغ.

وكان كفوري قد نشر إعلانا تشويقيا عن الأغنية عبر حسابه بموقع "فيسبوك" حظي بمشاهدات وتفاعل من المتابعين.

واقترب موعد عرض مسلسل "من…إلى" بطولة قصى خولى وفاليرى أبو شقرا، وإيهاب شعبان، وفادى أبو سمرا، وبياريت قطريب، ووسام صليبا، و تأليف بلال شحادات وفرح شيا، وإخراج مجدى السميرى.

وكان كفوري قد طرح في شهر يوليو الماضي أغنية "البنت القوية" وهي من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع موسيقى عمر صباغ.