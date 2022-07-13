حققت أغنية المطرب أحمد سعد "ايه اليوم الحلو ده" من فيلم (عمهم) مشاهدات وتفاعلا من المتابعين، حيث بلغت نسبة المشاهدات بعد 4 أيام من طرحها أكثر من 303 آلاف مشاهدة على موقع يوتيوب.

وجرى طرح الأغنية يوم الجمعة الماضي، وهي أغنية فيلم "عمهم" الذي جرى عرضه ضمن أفلام موسم عيد الأضحى، بطولة محمد إمام، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ومحمد سلام، وهدى المفتي، وأيتن عامر، وباسم سمرة، ورياض الخولي، وأحمد خالد صالح، ومحمد ثروت، والشحات مبروك، وتأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.

وتعد "ايه اليوم الحلو ده " الأغنية الثانية لأحمد سعد في العيد، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، وميكس وماستر هاني محروس.

وكان أحمد سعد قد طرح أغنية "وسع وسع" يوم الأربعاء الماضي عبر يوتيوب والمنصات الرقمية، وهي من ألحانه وكلماته بالاشتراك مع مصطفى حدوتة، وتوزيع إيهاب كلوبيكس، وحظيت بتفاعل من المتابعين، وحققت مشاهدات بلغت مليونا و609 آلاف و361 مشاهدة بعد 7 أيام من طرحها.