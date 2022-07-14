بيروت - داود رمال



عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو، التطورات العامة على الساحتين الاقليمية والدولية، والعلاقات اللبنانية - الفرنسية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، اضافة الى الأحداث السياسية على الساحة اللبنانية ومنها الملف الحكومي، ووجوب احترام المهل الدستورية، وانتخاب رئيس للجمهورية وفق ما ينص عليه الدستور. وتم التطرق ايضا الى اهمية موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية والوصول الى نتائج ايجابية بشأنه.



وخلال اللقاء الذي حضره السكرتير الاول في السفارة جان هيلبرون شددت السفيرة غريو على اهمية الاسراع في اقرار البرلمان للقوانين اللازمة من أجل استعادة الوضعين الاقتصادي والمالي عافيتهما، اضافة الى متابعة ملف انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020 وكشف ملابساته وتحديد المسؤوليات.