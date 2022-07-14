الدوحة - فريد عبدالباقي



وافقت إدارة نادي الدحيل القطري على انتقال مدافعه توبي ألدرفيريلد إلى صفوف نادي رويال أنتويرب البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا، ليقترب مواطنه البلجيكي جيسون ديناير لاعب نادي ليون الفرنسي من اللعب في صفوف الدحيل بالموسم الجديد.



وكان ألدرفيريلد قد انضم الى صفوف الدحيل قادما من توتنهام الإنجليزي، وحقق مع الفريق لقب كأس أمير قطر 2022 إلى جانب بلوغ الدور ثمن النهائي من النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا 2022.



هذا، ومن المقرر أن يخوض فريق الدحيل مباراته الودية الثالثة أمام فريق باناثينايكوس اليوناني اليوم خلال معسكره الخارجي في النمسا، ويختتم الفريق ودياته بلقاء أوغسبورغ الألماني 17 الجاري، على أن تعود البعثة إلى الدوحة للدخول في مرحلة الإعداد الثالثة والأخيرة والتي تتضمن تدريبات يومية في الدوحة.



إلى ذلك، قرر نادي ريال مدريد الإسباني قرر وضع اسم النجم الكولومبي لنادي الريان خاميس رودريغيز بين أساطير النادي الملكي فيما يطلق عليه صندوق الأساطير.



ويشارك خاميس مع فريق الريان في معسكره الإعدادي بمدينة آيندهوفن الهولندية، ولم يحسم حتى الآن موقفه سواء بالانتقال إلى بوتافوغو البرازيلي، أو آيندهوفن الهولندي أو روما الإيطالي، لكن من المؤكد أنه سيحسم ذلك قريبا وقبيل انطلاق الموسم الجديد.



من ناحية أخرى، أعلن نادي مسيمير - درجة ثانية - عن تعاقده مع المدرب مبارك رشتيه ليتولى قيادة تدريب الفريق في الموسم الجديد، إلى جانب الإعلان عن صفقات الميركاتو الصيفي بضم كل من: سعود العنزي، والحارس شاهين غانم الكواري، ومحمد رائد، وياسين يعقوب، وأحمد سالم العسكر، ومحمد أبوعبيدة، وذياب العنابي، وعبدالله عبدالرحمن، وعمر محرم.