عبدالعزيز الفضلي



كشفت مصادر تربوية رفيعة المستوى لـ «الأنباء»، عن أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب للاستعداد للعام الدراسي الجديد، مشيرة إلى أن اللجنة ستعنى بتوفير جميع الاحتياجات للمناطق التعليمية لكي تبدأ العام الجديد من دون أي عوائق أو عراقيل. وأضافت المصادر أن من مهام اللجنة متابعة تجهيز المدارس من ناحية الصيانة والتكييف والمرافق العامة، وكذلك الاطلاع على مدى جاهزية المدارس الجديدة لاستقبال الطلبة مع توفير الهيئات التعليمية والإدارية فيها، لافتة إلى أنه ستتم محاسبة المقصرين في عملهم إذا اتضح أن هناك أي تقصير مع بداية العام الدراسي الجديد.