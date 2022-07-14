تود رئاسة الأركان العامة للجيش أن توضح أن ما يتم تداوله من قبل بعض الحسابات في برامج التواصل الاجتماعي عن وقوع حادثة " انتحار عسكري" في أحد ميادين الرماية، بأن هذه الحادثة وقعت في ميادين رماية خاصة يرتادها الجمهور، وهي غير تابعة لوزارة الدفاع ولا تقع ضمن نطاق مسؤوليتها.

وتهيب رئاسة الأركان بمستخدمي برامج التواصل تحري الدقة في التعامل مع مثل هذه المعلومات والأخبار غير الرسمية، وتؤكد أن أبوابها مفتوحة دائما للإجابة والتوضيح حول أية معلومات أو أخبار قد يعتريها اللبس وعدم الدقة، وذلك من خلال التواصل مع مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة أو من خلال متابعة ما ينشر عبر حساباتها الرسمية في شبكات التواصل الاجتماعي.