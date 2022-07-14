توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية تأثر البلاد بكتل هوائية شديدة الحرارة مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط خلال ساعات نهار الخميس تكون مثيرة للغبار أحيانا خصوصا على المناطق المكشوفة.

وقال رئيس قسم التنبؤات البحرية بالإدارة ياسر البلوشي لـ «كونا» إن ذلك عائد إلى امتداد منخفض الهند الموسمي الذي يمد المنطقة بتلك الكتل الهوائية شديدة الحرارة، لكن تشهد الأجواء بعض التغيرات بداية من المساء مع تأثر البلاد بكتلة هوائية رطبة نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية وتكون الرياح متقلبة الاتجاه الى جنوبية شرقية.



وعن الطقس نهار اليوم، ذكر البلوشي أنه يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا تتراوح بين 12 و42 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة بين 45 و47 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه بين 1 و5 أقدام.



وأفاد البلوشي بأن الطقس الليلة يكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بين 8 و35 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة بين 34 و37 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه بين 1 و4 أقدام.



وتابع أن الطقس نهار غد الجمعة يكون حارا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة بين 8 و35 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة بين 44 و46 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل وارتفاع الموج بين 1 و4 أقدام.



وبين أن الطقس غدا ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة بين 34 و36 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه بين 1 و3 أقدام.



وقال البلوشي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بين 10 و30 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة بين 45 و47 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل وارتفاعه بين 1 و3 أقدام.



وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة بين 35 و37 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل وارتفاع الموج بين 1 و3 أقدام.