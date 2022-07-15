أعلنت جمعية بلد الخير عن انتهاء تنفيذ مشروع «مصرف الأضاحي»، بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف، والتي استفادت منها 360 أسرة متعففة وغير قادرة و300 عامل، حيث يعد المشروع أحد نماذج العمل الخيري الذي يستفيد منه مئات الأسر المتعففة داخل الكويت في مثل هذه الظروف التي تعيشها البلاد بسبب وباء كورونا وما تبعه من تأثيرات اقتصادية ومادية طالت العديد من الأسر في الكويت.

وثمن مدير عام الجمعية عثمان الثويني، الدور الكبير للأمانة العامة للأوقاف في دعم المشاريع الخيرية والإنسانية للجمعية، مشيرا إلى دور هذا الدعم بمساعدة الأسر الفقيرة والمتعففة ورفع الأعباء عنها، وإدخال البهجة والسرور على الأسر والأفراد في الأيام المباركة، مؤكدا عزمه توسيع دائرة التعاون مع الأمانة العامة للأوقاف.