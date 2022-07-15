

وصل المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي الى لندن تمهيدا لانتقاله الى نادي تشلسي، بحسب ما ذكرت الصحف الانجليزية أمس. وكشفت الصحف عن ان كوليبالي (31 عاما)، الذي يلعب في صفوف نابولي منذ عام 2014، سيوقع عقدا لمدة 4 سنوات، مشيرة الى ان قيمة الصفقة ستكون حوالي 40 مليون يورو.



وأضافت ان كوليبالي سيخضع للفحص الطبي تمهيدا لتوقيع العقد ثم الانضمام مباشرة الى فريقه الذي يعسكر حاليا في لوس انجيليس لخوض سلسلة من المباريات التجريبية استعدادا للموسم المقبل. وكشفت الصحف أيضا عن ان تشلسي بات قريبا من الحصول على خدمات المدافع الهولندي نايثان أكي من مان سيتي في الأيام المقبلة. ويحاول مدرب تشلسي الألماني توماس توخل من خلال التعاقد مع كوليبالي وأكي سد الثغرة التي تركها رحيل الألماني انتونيو روديغر الى ريال مدريد الإسباني، والدنماركي اندرياس كريستنسن الى برشلونة الإسباني ايضا. وكان تشلسي عزز صفوفه بجناح مانشستر سيتي رحيم ستيرلينغ الأربعاء ولحق بالفريق الى لوس انجيليس.