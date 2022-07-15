عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يدخل الجنة نمّام».



يبين الحديث النبوي الشريف آفة من آفات اللسان، وبسببها يُحرم المسلم من دخول الجنة، وهي النميمة، وتكون بنقل الشخص كلاما بين الناس بقصد الاساءة وتخريب العلاقات فيما بينهم، فكما عرف الامام الغزالي رضي الله عنه النميمة بأنها تكون بنقل الانسان ما يكره نقله الى الشخص المنقول اليه.



فحرم الاسلام النميمة، ويجب على المسلم الذي نقلت النميمة له ان يكون موقفه من الشخص الذي نقل له النميمة ما يأتي: عدم تصديقه، نهيه عن المنكر الذي فعله، وان يبغض فعله من النميمة، وألا يظن بأخيه الذي نقل عنه الكلام أي سوء، وقال الامام النووي أنه اذا دعت حاجة شرعية لذلك، نقل ما يكره من الكلام والاخبار، فلا مانع من ذلك، او لدفع ضرر سيحصل للشخص الذي ينقل له الكلام.