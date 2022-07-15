أعلن نادي باشاك شهير التركي أن الدولي الألماني السابق مسعود أوزيل انضم إلى صفوفه في عقد لموسم واحد، غداة إعلان رحيله عن فنربغشه.



وقال بطل تركيا لعام 2020 في بيان له «وقع نادينا عقدا مدته سنة قابلة للتجديد لسنة أخرى مع أوزيل».



وكان قد أعلن فنربغشه، الأربعاء، أن أوزيل سيغادر الفريق قبل عامين من انتهاء عقده بـ «اتفاق متبادل»، بعد استبعاده من الفريق الأول في نهاية مارس الماضي.



وانضم لاعب أرسنال الإنجليزي السابق قبل أقل من عام ونصف العام إلى النادي التركي، لكنه استبعد في الربيع من تشكيلة الفريق بعد دخوله في صراع مع الإدارة.



واحتل باشاك شهير الموسم الماضي المركز الرابع في الدوري التركي، ويشتهر النادي بعلاقاته الوثيقة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والذي كان حاضرا في زفاف أوزيل وملكة جمال تركيا السابقة أمينة غولسه.



وكان اللاعب من أصول تركية والفائز بلقب كأس العالم مع المنتخب الألماني عام 2014 في البرازيل، قد تعرض لانتقادات شديدة في ألمانيا قبل وقت قصير من نهائيات كأس العالم في روسيا، بسبب صورة له مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وعقب تنديده بالهجمات التي وصفها بـ «العنصرية» عليه، أعلن اعتزاله دوليا بعد مونديال 2018.