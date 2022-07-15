بيروت - منصور شعبان



غابت، أمس الخميس، الوكالة الوطنية للإعلام عن نشر الأخبار اليومية منذ السابعة صباحا، وذلك التزاما بالإضراب الذي ينفذه الموظفون في القطاع العام. وقد جرت اتصالات واجتماعات بحث فيها وزير الإعلام زياد المكاري مع المدير العام للوكالة حسان فلحة ومديري الأقسام الحلول الممكنة.



ويؤكد موظفو الوكالة أنهم لم يتقاضوا بدل النقل منذ مدة، ما يعيق وصولهم إلى وزارة الإعلام، وهم يتابعون الأخبار المحلية ويواكبون الأحداث الدولية والعالمية من منازلهم، لذا يلتزمون الإضراب بسبب نقص المازوت والتبريد وانقطاع الانترنت في مكاتب الوكالة الوطنية للإعلام.