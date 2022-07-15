حظيت نجمة التنس التونسية أُنس جابر، اليوم الجمعة، بتكريم من الجماهير في شارع الحبيب بورقيبة في حفل استقبال للاحتفاء بإنجازاتها.



ومن شرفة المسرح البلدي في الشارع الرئيسي وسط العاصمة، حيث التقت أُنس جابر مشجعيها الذين تحدوا الطقس الحار لحضور الحفل الذي تنظمه الشركة الراعية لنجمة التنس، قالت «أريد أن أقول للتونسيين أن تؤمنوا بإمكاناتكم. إذا حددتم هدفا فيمكنكم الوصول إليه».



وتابعت «أريد أن أحقق حلمي وحلم الشعب التونسي بأن أكون رقم واحد (في التصنيف) ولم لا الفوز ببطولة «رولان جاروس» كما يأمل في ذلك العديد من التونسيين».



ومنذ وصولها إلى تونس أول أمس الاربعاء واستقبالها في المطار من قبل عدد من الوزراء في الحكومة، حظيت أُنس جابر بتكريمات متتالية في بلدها بعد مشاركتها في بطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون)، ثالث البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام).



ووصلت أُنس إلى الدور النهائي في منافسات فردي السيدات بالبطولة، لتصبح أول لاعبة في أفريقيا وعربية تحقق مثل هذا الإنجاز في البطولات الأربع الكبرى.



ومنح الرئيس قيس سعيّد أُنس، أمس الخميس، الصنف الأول من وسام الاستحقاق الوطني، تقديرا لإنجازاتها. كما حظيت في المساء باستقبال كبير على مسرح قرطاج الأثري قبل حفل الافتتاح لمهرجان قرطاج الدولي.



وقالت «أنا لست لاعبة تنس فقط لكن أنا أسعى لتقديم صورة جيدة عن تونس ولمَ لا أن أعمل على تحسين بلدنا».



وكانت أُنس جابر الملقبة بـ «وزيرة السعادة» في تونس وينظر لها على نطاق واسع كملهمة لجيل الشباب، توجت هذا العام بلقب دورتي مدريد وبرلين وخسرت نهائي دورة روما، وفازت في 2021 بأول ألقابها في مشوارها الاحترافي في بطولة برمنغهام.



كما حققت هذا العام أفضل تصنيف لها على الإطلاق بوصولها إلى المركز الثاني عالميا قبل أن تتراجع إلى المركز الخامس بعد سحب نقاط ويمبلدون بقرار من الاتحاد الدولي للعبة بسبب حظر مشاركة لاعبين ولاعبات من روسيا وبيلاروسيا على خلفية حرب أوكرانيا.