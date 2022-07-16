أعلنت مبرة العوازم الخيرية أن أعداد المستفيدين من مشروع الأضاحي للعام 1443هجرية -2022م بلغت 1800 محتاج ما بين أسرة وفرد.

وتوجه رئيس مبرة العوازم الخيرية حمد زيد البسيس بالشكر والتقدير والدعاء لكل من ساهم في هذا المشروع المبارك، والذي كان سبباً في إدخال البهجة و الفرحة والسرور على قلوب الأسر المحتاجة في أيام العيد.



هذا وأكد البسيس أن مثل هذه المشروعات الموسمية تعكس صور التكافل والتراحم والإحسان، وتقوي أواصر المحبة والترابط بين أبناء المجتمع الواحد.

وفي السياق ذاته قام كل من البسيس بصفته رئيساً للمبرة وأمين الصندوق أحمد حسين الشبو بتكريم مدير إدارة مسالخ "المواشي" المهندس علي عبدالوهاب، وذلك لجهوده المميزة في تسهيل مختلف الخدمات المتعلقة بتنفيذ مشروع الأضاحي.



هذا واختتم البسيس تصريحه بالدعاء للمحسنين الكرام من أهل الخير على ما جادوا به من أموالهم وصدقاتهم لمشروع الأضاحي، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منهم نفقاتهم وأن يجعلها في موازين حسناتهم.