محمد راتب

أكد رئيس اتحاد صيادي الأسماك ظاهر الصويان في تصريح لـ «الأنباء» عدم خروج الصيادين لصيد الزبيدي بسبب غرق أحد الصيادين مساء أمس الاول، مضيفا أنه تم انتشال جثته، وجار إتمام إجراءات نقله إلى بلده مصر بعد الصلاة عليه، مشيرا إلى أن الطرادات ستبدأ عمليات دخول البحر السبت.



وأضاف أنه كان من المفترض أن تبدأ الطرادات بالدخول مع بداية يوم أمس الاول تطبيقا لقرار الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية القاضي ببدء موسم صيد الزبيدي إلا أن الحادث المؤلم حال دون ذلك، لكون الصيادين يدا واحدة وجميعهم يشعر بأفراح وأحزان زملائه، متقدما بالتعازي الى أسرة الفقيد وأقربائه.