وقع وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، في لوساكا، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، على اتفاقية احتضان تونس لمقر مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة "AIMEC".

وقد حضر حفل التوقيع، الذي عقد على هامش انعقاد أشغال الدورة 41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقد حاليًا بلوساكا زامبيا مفوض التجارة والصناعة بالاتحاد الإفريقي، وفق بيان لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وأكد الوزير التونسي، بهذه المناسبة، التزام بلاده التام بتقديم التسهيلات اللازمة لضمان أفضل الظروف لدخول المركز حيز النشاط كداعم للسوق الإفريقية وحافز للتعامل بين القطاعين الخاص والعام الإفريقيين بما يحقق الرزنامة الإفريقية 2063 والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

ومن جانبه، هنأ موسى فقي تونس باحتضان هذه المؤسسة الإفريقية الهامة، مؤكدا على ثقته في أداء مهامها على أحسن وجه في تونس خدمة للتبادل التجاري والاندماج الإفريقي في نطاق منطقة التبادل الحر الإفريقية التي ستكون قاعدة ومحرك للتنمية في القارة.

وأكد البيان أن هذا التوقيع يمثل الخطوة الأهم في تركيز مركز التميز الإفريقي الشامل بتونس كمنصة إفريقية للقطاعين العام والخاص في مجال الأعمال التجارية وسياسة السوق المندمجة وتسهيل أفضل الممارسات على مستوى القارة الإفريقية.