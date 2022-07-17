أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو قرارا وزاريا بتعديل بعض مواد النظام الأساسي لجمعية الرسالة الإنسانية الوطنية.



وتضمن القرار ما يلي:



مادة 1



٭ تعديل المادة 36: ليصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة 9 أعضاء.



٭ تعديل المادة 11: لتكون بداية السنة المالية شهر يناير وتنتهي في شهر ديسمبر من كل عام.



٭ إلغاء تحديد بنك الكويت الوطني كبنك للجمعية وإعطاء مجلس إدارة الجمعية حق اختيار أي بنك محلي.



مادة 2



يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.