الافتتاح يجسّد خطة العلامة التجارية الرائدة وأولوياتها في وضع راحة العميل دائماً في المقام الأول

أعلنت جينيسيس الشرق الأوسط وأفريقيا، العلامة التجارية العالمية للسيارات الفاخرة، وبالتعاون مع مجموعة شركات شمال الخليج، الوكيل الحصري لعلامة جينيسيس في الكويت، عن افتتاح مركز الخدمة الجديد في منطقة الشويخ بالكويت، وذلك خلال مؤتمر شهد حضور أعضاء الإدارة العليا للمجموعة ممثلة بالشيخ جابر حمود الصباح رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات شمال الخليج، ورائد ترجمان الرئيس التنفيذي للمجموعة، وعمر الزبيدي الرئيس المكتب التنفيذي لعلامة جينيسيس في منطقة الشرق الأوسط.



وبهذه المناسبة، صرح رائد ترجمان، قائلا: إننا سعداء بتقديم هذا الصرح الجديد لعملاء جينيسيس الكرام، ونثق بأنه سيعزز تجربتهم ويرتقي بها إلى مستويات مميزة. يعد مركزنا الجديد الخطوة الأولى ضمن خطة توسع استراتيجية طموحة نسعى من خلالها إلى تعزيز ريادتنا، وترسيخ العلامات التجارية التي نمثلها في السوق المحلي، ومن ضمن الخطة إطلاق صالة عرض ومركز صيانة جديدين.



بدوره، صرح عمر الزبيدي قائلا: يسعدنا ترسيخ شراكتنا مع مجموعة شركات شمال الخليج، وتعزيز قدرات جينيسيس في الكويت مع إطلاق مركز الخدمة الجديد الخاص بنا. يمثل الافتتاح علامة فارقة أخرى لجينيسيس في المنطقة، ويعرض التزامها بتوفير تجارب عملاء راقية لا مثيل لها في السوق.



استمر حفل الافتتاح من خلال جولة تعرف خلالها المدعوون على مرافق وتجهيزات المركز. يمتد مركز الخدمة الجديد على مساحة 12000 متر مربع موزعة على 4 أدوار تشمل مركز الخدمة، ودور علوي لمكاتب الإدارة وصالة الانتظار والضيافة، بينما خصصت الأدوار السفلية للمواقف.



ويجسد مركز الخدمة الجديد أسلوب الفخامة الحديثة والتناغم الأنيق، كما يظهر الشغف بالجودة والاهتمام الأقصى بالتفاصيل الذي يميز علامة جينيسيس. يتميز المركز بهندسته العصرية التي توحي بالتطور وتتجلى بوضوح في التصميم الذي يجمع بين البساطة والأسلوب العملي والتي تتكامل مع المساحات الفسيحة ذات الإنارة الطبيعية بفضل السقف الزجاجي الممتد على كامل مساحة المركز لتشكل مزيجا مميزا يجمع بين أجواء الفخامة. يقدم المركز الخدمة السريعة والدورية بـ 15 محطة عمل، بقدرة استيعابية تتجاوز 1000 سيارة في الشهر.



وقد تم تجهيز المركز بأحدث التقنيات المتكاملة، وبفريق من الموظفين والكوادر عالية الكفاءة من الفنيين المعتمدين والخبراء الذين خضعوا لدورات تدريب متخصصة لضمان أقصى مستويات الفعالية والإتقان. يعمل الطاقم تحت إشراف فريق إداري يعتز بسنوات طويلة من الخبرة العملية. ويتخطى عدد فريق عمل المجموعة 350 شخصا يشمل جميع المستويات الفنية والإدارية. كما سيقدم مركز الخدمة الجديد خدمات للسيارات الكهربائية في المستقبل، ما يمثل نقلة مهمة في استراتيجية مجموعة شمال الخليج التجارية التي تسعى إلى تحقيق التميز في توفير البنية التحتية القادرة على تلبية الاحتياجات المستقبلية للعملاء.



ويوظف المركز الجديد أعلى معايير الجودة العالمية ومن خلال أفضل أنظمة الكفاءة والفعالية المتوافقة مع قواعد علامة جينيسيس لإنجاز الأعمال المطلوبة بأقصى دقة وفي أقصر وقت ممكن من خلال ضمان توافر كل أنواع قطع الغيار الأصلية في جميع الأوقات ولجميع الطرازات. ويمكن لعملاء شركة شمال الخليج حجز موعد من خلال مركز خدمة العملاء للحصول على الخدمة التي يرغبون بها في الوقت المناسب لهم.



ولضمان تجربة فريدة مفعمة بالأناقة والرفاهية، قامت شركة شمال الخليج بتصميم وإعداد صالة الانتظار الرحبة بأسلوب راقي يحاكي صالات الدرجة الأولى. ويتجلى اهتمام جينيسيس بعملائها بوضوح في التصميم الداخلي الفاخر، حيث تتناغم الألوان الداكنة مع الأثاث العصري ووسائل الراحة المتكاملة لتضفي على المكان أجواء فائقة من الفخامة والدفء المنزلي والاهتمام الحصري.



ويضم الطابق الإداري مكتبة خصصت للدراسة والبحث، وقاعة اجتماعات فسيحة مجهزة بتكنولوجيا عرض متقدمة، ومركز تدريب خاص يقدم دورات تدريبية شهرية تقام بشكل مباشر من خلال خبراء الشركة في الكويت أو عن طريق الإنترنت عبر خبراء جينيسيس وذلك إطار سعي شركة شمال الخليج للارتقاء بكفاءاتها بشكل مستمر ما يغني تجربة العملاء ويرسخ حضور الشركة ويعزز تميزها كأحد الأسماء الرائدة مجال خدمة العملاء.

ترجمان: 50 مليون دولار للاستثمار بمشاريع تعزز تجربة العملاء

رائد ترجمان

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات شمال الخليج التجارية رائد ترجمان: إن رؤية واستراتيجية علامة جينيسيس التجارية تتمحور حول تقديم طرازات مميزة تمنح العملاء تجربة استثنائية لا مثيل لها، وأضاف: لقد خصصنا أكثر من 50 مليون دولار للاستثمار في مشاريع تعزز تجربة العملاء، وتوفر لهم كل ما يطمحون إليه بدءا من المرافق الراقية والمريحة، وانتهاء بخدمة عملاء مبنية على قيم أساسية تتمثل في الاهتمام والاحترام والشفافية، أحدها نفتتحه اليوم، أما المشروع الثاني الأحدث والأكبر والأضخم على مستوى الخليج والمنطقة فسيكون خلال العامين القادمين.