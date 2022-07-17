

بحفظ الله ورعايته، عاد ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن مساء امس قادما من المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بعد المشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق والتي عقدت في مدينة جدة.



وكان في استقبال سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وسمو الشيخ ناصر المحمد، ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، وكبار المسؤولين بالدولة، والقائم بأعمال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت بالإنابة رائد عوده الجهني.



ورافق سموه وفد رسمي يضم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد، ووزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب محمد الرشيد وكبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.