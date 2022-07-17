أشاد رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني فيصل خليفة الصواغ بمخرجات قمة جدة للأمن والتنمية التي احتضنتها المملكة العربية السعودية اليوم بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن والولايات المتحدة وما تضمنه البيان الختامي من رؤية مشتركة لمواجهة التحديات وتعزيز التعاون.

وأكد الصواغ أن كلمات القادة خلال القمة تعكس خصوصية المرحلة التي تمر بها المنطقة والتي تستوجب نبذ الخلافات وتقريب وجهات النظر والوصول إلى رؤية مشتركة تعود بالنفع على شعوب المنطقة في ظل التطورات التي يشهدها العالم وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا.

واشار الصواغ إلى دعم الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني والتنمية المستدامة لكافة الجهود والتحركات العربية والدولية التي تهدف للوصول إلى حلول سلمية لأزمات المنطقة ودعم منظومة الأمن والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط في ظل منظومة عمل جماعي وتعاون بناء.