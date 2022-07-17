في إطار برامجها الداعمة للفئات المحتاجة داخل الكويت، قامت جمعية الهداية الخيرية بتوزيع لحوم الأضاحي على 500 أسرة متعففة داخل الكويت، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف.

وصرح رئيس الجمعية بندر بن دليل المطيري بأن الهداية وكعادتها كل عام تستهدف توفير لحوم الأضاحي للأسر المتعففة والأرامل والأيتام في هذا الموسم المبارك.

وأضاف المطيري أن توزيع اللحوم هذا العام تم بدعم كريم من الأمانة العامة للأوقاف، التي تقوم برعاية هذا المشروع كل عام بالتعاون مع الجمعية وفرقها الميدانية التي تتوفر لديها بيانات الأسر المستحقة.

وبين المطيري أن مثل هذه المجهودات التي تقدمها الهداية الخيرية تأتي في إطار التخفيف عن تلك الفئات، التي تواجه أوضاعاً معيشية وحياتية بالغة الصعوبة.

كما أشاد المطيري بالجهود الخيرية المتميزة للأمانة العامة للأوقاف، في دعم مختلف المشروعات الخيرية والإنسانية، التي تلبي احتياجات المستحقين داخل الكويت وخارجها، مثمناً في الوقت ذاته عطاءات أهل الكويت الداعمة للفقراء، والتي تجلت في مشروع الأضاحي الذي أطلقته الجمعية في 11 دولةالم مختلفة، سائلاً المولى تبارك تعالى أن يتقبل منهم كل بذل وعطاء، وأن يجعله في ميزان حسناتهم.