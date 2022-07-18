عاطف رمضان



أكد مهندس مشروع إنشاء وإنجاز وتطوير طرق وتقاطعات لخدمة مدينة المطلاع المستقبلية م.علي القزويني في تصريح لـ «الأنباء» أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 95% تقريبا، مشيرا الى الانتهاء منه بداية 2023.



وقال القزويني إن المشروع عبارة عن 9 كيلومترات على طريق العبدلي لربطه مع مدينة المطلاع كمدخل ومخرج للمدينة، ويربط أيضا مدينة المطلاع بالطريق 10 كيلومترات امتدادا إلى الصبية، مشيرا إلى أن أهم جزء في المشروع هو التقاطع الذي يربط طريق العبدلي بمدينة المطلاع المستقبلية.

وعن البنية التحتية الخاصة بالمشروع، ذكر أنها تتمثل في خطوط أبراج الضغط العالي والمياه العذبة والهواتف وكثير من الخدمات الأساسية، مؤكدا انه يتم التدقيق على المواد المستخدمة في المشروع من قبل المختبر التابع لوزارة الأشغال والاستعانة بالمختبرات المحايدة للتدقيق على جودة المواد المستخدمة، لافتا إلى أن الهيئة تهتم بأن تكون المواد المستخدمة وفق شروط العقد والمواصفات الخاصة والمعتمدة.