قال مسؤول عسكري أوكراني إن روسيا تستعد للمرحلة التالية من هجومها في أوكرانيا، بعد أن قالت موسكو إن قواتها ستكثف عملياتها العسكرية في «جميع مناطق العمليات».



وانهمرت صواريخ وقذائف روسية على عدد من المدن في ضربات تقول كييف إنها أدت إلى مقتل العشرات في الأيام الأخيرة. وقال المتحدث باسم المخابرات العسكرية الأوكرانية فاديم سكيبيتسكي «ليست ضربات صاروخية من الجو والبحر فحسب، بل يمكننا أن نرى القصف على طول خط التماس بأكمله، على طول خط المواجهة بأكمله. هناك استخدام نشط للطيران التكتيكي وطائرات الهليكوبتر الهجومية». وتابع «هناك بالفعل نشاط معين للعدو على طول خط المواجهة بأكمله. من الواضح أن الاستعدادات جارية للمرحلة التالية من الهجوم». وقال الجيش الأوكراني إن روسيا تعيد على ما يبدو تجميع وحداتها لشن هجوم على مدينة سلافيانسك ذات الأهمية الرمزية التي تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة دونيتسك الشرقية.



وفي سياق متصل، قالت وزارة الدفاع البريطانية امس إن روسيا تعزز مواقعها الدفاعية في المناطق التي تحتلها في جنوب أوكرانيا.



وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، في بيان، إن القوات الروسية دمرت بأسلحة برية عالية الدقة في منطقة كراسنو أرمييسك بدونيتسك، منصة إطلاق ومركبة تحميل لراجمة صواريخ من طراز «هيمارس» أميركية الصنع. وأضاف أن ضربات عالية الدقة شنتها القوات الجوية الروسية على نقطة الانتشار المؤقتة للواء الآلي 92 في منطقة خاركوف، أدت إلى مقتل ما يصل إلى 200 فرد، بالإضافة إلى تدمير أكثر من 10 مدرعات.



ولفت إلى أنه نتيجة لاستهداف نقطة تمركز إحدى كتائب لواء المشاة الآلي 60 في مقاطعة زابوروجيه، تم القضاء على ما يصل إلى 65 من المسلحين القوميين، وتدمير 10 قطع من المركبات الخاصة.



في غضون ذلك، يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم، تشديد العقوبات على روسيا، في وقت تتهم موسكو بنشر قاذفات بهدف إطلاق صواريخ انطلاقا من محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية بجنوب أوكرانيا. وسيتعين على وزراء الاتحاد الأوروبي النظر في أمور عدة، بينها: اقتراح للمفوضية الأوروبية يقضي بحظر مشتريات الذهب من روسيا. ويهدف اقتراح آخر إلى وضع شخصيات روسية إضافية على اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي.



وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين «على موسكو أن تستمر في دفع ثمن باهظ لعدوانها». وبحسب مسؤول أوروبي كبير، لا يتوقع اتخاذ أي قرار خلال مناقشة أولية في بروكسل بشأن هذه العقوبات الجديدة.