عثرت قوى الأمن الداخلي التابعة لـ «الإدارة الذاتية» التي أعلنها الأكراد في شمال شرقي سورية، على جثة لامرأة مقتولة، وملقاة في الصرف الصحي، في مخيم «الهول»، ليرتفع بذلك عدد حالات القتل التي شهدها المخيم منذ مطلع العام الحالي إلى 29 حالة قتل.



وبحسب ما نقلت وكالة «هاوار» المقربة من «الإدارة الذاتية» أمس، عثر على الجثة في «حفرة فنية» مخصصة للصرف الصحي في القطاع الخامس المخصص لقاطني المخيم السوريين، دون أن يتم التعرف عليها بسبب «انتفاخ الجثة».



ووصل عدد الإصابات جراء محاولات القتل وحوادث بدافع القتل منذ مطلع العام الحالي إلى 14 إصابة منهم رجال ونساء، وفقا للوكالة. ويقع مخيم «الهول» تحت سيطرة قوات سوريا الديموقراطية «قسد» على بعد 45 كيلومترا شرقي محافظة الحسكة، ويضم نحو 55 ألف مدني بينهم نساء وأطفال من ذوي مقاتلين متهمين بالانتماء الى تنظيم «داعش»، نصفهم تقريبا عراقيون والباقي سوريون وأجانب من دول عربية وغربية.