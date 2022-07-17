عبدالكريم العبدالله

في انجاز عالمي غير مسبوق ويسجل للكويت، ابتكر استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة أورام الرأس والرقبة في مستشفى الفروانية د.مشعل المطيري طريقة لعملية جراحية هي «الاولى» على مستوى العالم لاستئصال حصوات من الغدة النكافية لمريضة شابة تبلغ من العمر 16 عاما، و تعتبر الحالة المرضية من الحالات النادرة، حيث تعاني من وجود حصوتين في «الغدة النكافية»، الاولى في الجزء السطحي في بداية قناة الغدة النكافية، والثانية كبيرة الحجم في الجزء العميق من الغدة.

وقال المطيري ان وجود الحصوات في الغدة النكافية لمثل هذا العمر يعتبر نادرا جدا، مضيفا أن المريضة كانت تعاني من ألم شديد وتورم في الوجه مما اثر على حياتها ودراستها اليومية، وراجعت العيادة، وبعد الفحوصات الاكلينيكية تبين وجود حصوتين في الغدة النكافية.

وافاد بأنه قام بإجراء عملية لاستئصال الحصوات بعد الألم الشديد الذي كانت تعانيه المريضة عبر اختراع طريقة جراحية «آمنة» لاستخراج الحصوات بدون التعرض للعصب السابع للوجه، وحمايته والمحافظة على الغدة النكافية، وعدم استئصالها والتعامل مع المضاعفات في حال حدوثها خلال العملية والمحافظة على جمال الوجه، خاصة انها طفله صغيرة.

واشار المطيري الى أن الطريقة المبتكرة عبارة عن تحديد أماكن الحصوات عن طريق الأشعة الصوتية عن طريق الوجه الخارجي، كما تم وضع ابر دقيقة من خارج الوجه تحت معاينة الاشعة الصوتية حتى وصولها الى أماكن الحصوات، وبمتابعة عصب الوجه عن طريق الجهاز الكهربائي.

وتابع: وبعد تحديد أماكن الحصوات من خلال الابر لتحديد اماكن الحصوات، تم عمل شق بسيط في مكان مخفي عند الأذن، والدخول تحت جلد الوجه حتى الوصول الى مكان الابر التي وضعت كعلامة لوجود الحصوات، هذا بالاضافة الى انه تم الدخول بمنظار دقيق تحت الجلد خلال الشق الجراحي لمعاينة المكان ولمنح صورة أوضح خلال العملية، وانتهت باستئصال الحصوات بأمان وبنجاح خلال هذه العملية المبتكرة، وعدم حدوث أي مضاعفات، والحصول على الهدف بإزالة الألم الشديد واستخراج الحصوات والمحافظة على عصب الوجه السابع والغدة النكافية وعدم تعريض جمال الوجه لندبة كبيرة الحجم.

ونوه د.المطيري إلى أن العديد من الخبراء والجراحين في هذا المجال من مختلف دول العالم أشادوا بهذه الطريقة المبتكرة، واعتبروها الاولى على مستوى العالم، مشيرا الى انه سيتم نشر هذه الحالة في المجلات الطبية باعتبار الحالة نادرة، وايضا أن العملية الجراحية المبتكرة هي الاولى على مستوى العالم وسيطلق عليها اسم:

KU/S guided REEM technique، وهو اختصار لاسم الكويت وطريقة العملية.

وأهدى د.المطيري هذا النجاح الى سمو الأمير حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين والشعب الكويتي، داعيا الله عز وجل أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.