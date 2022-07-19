في إطار حرصها المستمر على تنمية مهارات الشباب من أبنائنا الطلبة، دشنت شركة الخطوط الجوية الكويتية برنامجها التدريبي الصيفي بالتعاون مع «برنامج إنجاز»، وذلك لتدريب طلبة جامعات الكويت والخريجين في الدوائر المختلفة للشركة خلال الفترة من 17 يوليو 2022 حتى 28 أغسطس 2022. وفي هذا الشأن، قالت مدير استقطاب المواهب في الخطوط الجوية الكويتية آلاء الياقوت: نحرص في الخطوط الجوية الكويتية كل الحرص على صقل وتنمية المهارات لدى طلبة الجامعات والخريجين من خلال توفير الفرصة الحقيقة لاكتشاف عالم الطيران في تجربة لا مثيل لها مع الخطوط الجوية الكويتية، حيث إن الشركة تستهدف من خلال برنامج انجاز للمرحلة الجامعية بتدريب عدد 30 طالبا من طلبة الجامعات والخريجين التي تتراوح أعمارهم بين 19 و25 عاما بمجموع 180 ساعة خلال فترة صيف 2022 في 6 إدارات مختلفة. وأكدت الياقوت ان الطلبة من خلال هذا التدريب الصيفي سيتعرفون على قطاعات الطيران المختلفة والتي تعتبر ضرورية لتشغيل الناقل الوطني وسوف يشارك الطلبة المتدربين في الدوائر المختلفة للشركة.



من جانبها، قالت عضو فريق ما بعد التميز نورة الحسيني: تأتي مشاركة الخطوط الجوية الكويتية في برنامج إنجاز ضمن استراتيجية التحول الرقمي لشركة الخطوط الجوية الكويتية ولاطلاع الطلبة على الخطى الثابتة التي تنتهجها الشركة للوصول إلى أفضل مستويات ما بعد التميز.