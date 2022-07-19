يوسف غانم



تتميـــز المـــرأة الكويتية بعطائها الكبير منذ القدم حتى أيامنا هذه، وهذا ما تجلى بما قدمته عبر التاريخ، فكانت الأم ونواة الأسرة الأساسية، تشارك زوجها وأخيها الرجل في تحمل أعباء الحياة الكثيرة وتنشئة الأجيال من أبناء الكويت الذين أسهموا في بنائها ونهضتها والولاء للوطن.



وحرصا منه على إبراز دور المرأة الكويتي، صدر حديثا كتاب «مبدعات كويتيات» للباحث والمؤلف وليد العبدالهادي، حيث يوثق المؤلف مسيرة مجموعة كبيرة من المبدعات في مجالات العلوم والثقافة والاقتصاد في بادرة تعتبر الأولى في منح المرأة الكويتية جانبا من الإضاءات على مشوار هذه المجموعة التي قدمت الكثير من الابداع في مجالاتهن.



وعن الكتاب، يقول الباحث في التراث صالح المسباح: «المرأة نصف المجتمع» كما يقال، واليوم نراها في مقدمة الركب، تخوض الغمار والتحدي بلا خوف ولا وجل، تدفعها العزيمة والإيمان بالله تعالى، وما تحمله من علم وفكر وتربية وإخلاص وفداء وحب للوطن، فهي اليوم تقود المجتمع مع أخيها الرجل، ومصدر إلهام لكثير من أخواتها الناشئات، نساء الكويت اللاتي حصدن الجوائز وشهادات التقدير والتكريم في الكويت وخارجها في دول الخليج والبلاد العربية وكذلك في المحافل الدولية، واليوم نرى نساء الكويت في سباق مع الزمن لحصد الجوائز ورفع اسم الكويت مرفرفا خفاقا.



ويضيف المسباح: بعد اطلاعي على الجهد المبذول الكبير الذي بذله الباحث وليد العبدالهادي الذي خاض غمار وحاجز «نون النسوة»، فتم التعرف عليهن وقام بالعديد من الزيارات لكسب مزيد من المعلومات والتعرف على الإنجازات غير المسبوقة لهن، وأنا منذ أكثر من سنتين أتابعه وأشجعه وأشد من عضده حتى لا يتوقف، ولكي يستمر في بحثه مهما كانت العقبات والمحبطات المنهكات والمثبطات للرجال عن العمل والجد.



لكن بعد لقائه صفوة من فتيات الكويت المنجزات الفائقات في شتى التخصصات رأيت أساريره تنفرج رويدا رويدا ومعنوياته ترتفع، والحمد لله أكمل جزاه الله خيرا المسيرة، وكان همه طوال هاتين السنتين أن ينجز هذا العمل الوثائقي المهم خدمة للوطن والمجتمع وللأجيال القادمة.



وزاد المسباح: اقترحت على العبدالهادي ألا يتوقف بعد هذا الإصدار الأول فيجعله الجزء الأول، وأن يستكمل مسيرة الإنجاز والإبداع والاختراع والتميز والعطاء ليتناول جميع جوانب الإبداع في الكويت.



وهذه الكوكبة الأولى بإذن الله لن تكون الأخيرة، ومن يطلع على هذا الإصدار الرائع الملهم يجدهن خضن شتى المجالات الخيرية والتطوعية والخدمية وخدمة المجتمع، وأخريات مبتكرات مبدعات أتين باختراعات غريبة وعجيبة مبهرة لا تخطر على البال، والحمد لله تم تسجيل براءة اختراع لحفظ حقوقهن وجهدهن وتعبهن والداعم لهن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع الذي ساند ودعم المرأة في الكويت لإثبات نفسها وإبراز تفوقها وقدراتها العلمية والبحثية، والمرأة الكويتية تستحق كل دعم ومؤازرة لتستمر في تسجيل الإنجازات وتحقيق المواهب والإبداعات على أرض الواقع.