ذكرت تقارير إيطالية أمس أن المدير الفني لفريق مان يونايتد الإنجليزي إيريك تين هاغ يدرس التحرك لجلب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب خط وسط ميلان الإيطالي وهدف أرسنال في مقابل 38 مليون جنيه إسترليني.



وذكرت شبكة إتش إي تي سي الإنجليزية - وفقا لتقرير موقع سي إم دبليو الإيطالي - يخطط «يونايتد» الآن للتعاقد مع بن ناصر، والذي يريد ميلان 38 مليون جنيه إسترليني في مقابل بيعه، ولهذا يبدي «يونايتد» استعداده لإدراج فان دي بيك في الصفقة لخفض الرسوم هذا الصيف.



وأشارت إلى أن يونايتد بالتأكيد بحاجة إلى تحسين خياراته بعدما رحل كل من نيمانيا ماتيتش وبول بوغبا وخوان ماتا وجيسي لينغارد، كما أن مستوى بن ناصر صاحب الـ 24 عاما، كان ممتازا لميلان منذ انضمامه إلى النادي في عام 2019.



وتزعم التقارير السابقة أن أرسنال قدم عرضا بقيمة 34 مليون جنيه إسترليني لإعادة توقيع لاعب خط الوسط، والذي غادر أرسنال في عام 2017.



وتأتي هذه الأنباء عن إمكانية مغادرة بن ناصر ميلان لتغير كل المعطيات، لاسيما بعد تأكيد ستيفانو بيولي مدرب ميلان منذ أسبوع فقط أن بن ناصر سيكون من أهم اللاعبين في تشكيلته خلال الموسم الجديد من الكالتشيو.



وبالرغم من ذلك، فإن تجديد بن ناصر لعقده والاستمرار مع ميلان يبقى الاحتمال الأقوى، علما أن عقد اللاعب الجزائري لايزال ساريا إلى يونيو 2024.



في السياق نفسه، عاد إسماعيل بن ناصر الخميس الماضي إلى أجواء التدريبات مع فريقه آسي ميلان الإيطالي، تحسبا لانطلاق الموسم الكروي.