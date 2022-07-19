تقدم الادعاء الفيدرالي السويسري باستئناف ضد براءة السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والفرنسي ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة (فيفا)، في قضية الاحتيال على «فيفا»، وذلك لأسباب تتعلق بالإجراءات الرسمية حتى الآن. وذكر مكتب المدعي العام أمس أنه قدم الاستئناف يوم الجمعة كي تقدم المحكمة الجنائية الفيدرالية حيثيات حكمها الصادر في الثامن من يوليو الجاري، في بيان مكتوب. وسيحدد ذلك البيان موقف الادعاء من الاستئناف ضد الحكم.



وخضع بلاتر وبلاتيني للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية في بيلينزونا، باتهامات من بينها الاحتيال على «فيفا»، وذلك فيما يتعلق بتحويل مبلغ مليوني فرنك سويسري (2.07 مليون دولار) إلى بلاتيني في عام 2011 بداعي أنها نظير عمل استشاري قدمه لـ«فيفا» بين عامي 1998 و2002.