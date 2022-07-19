دخلت الجامايكية شيلي-آن فريزر-برايس التاريخ الأحد بتتويجها باللقب العالمي الخامس في سباق 100 م في اليوم الثالث لبطولة العالم في ألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية، فيما حصد أصحاب الأرض غلة ثمينة بأربعة ألقاب من أصل سبعة.



حققت المخضرمة فرايزر-برايس (35 عاما) إنجازها بقطعها المسافة بزمن 10.67 ثوان في ثلاثية جامايكية أمام مواطنتيها شيريكا جاكسون بتسجيلها أفضل توقيت لها هذا العام (10.73 ث)، وإيلاين تومسون-هيراه (10،81 ث).



وهي المرة الأولى التي ينجح فيها بلد واحد في الظفر بالميداليات الثلاث لسباق السيدات وذلك بعد يوم واحد على تتويج الثلاثي فريد كيرلي ومارفن برايسي وترايفون بروميل بثلاثية سباق الرجال للمرة الثالثة في تاريخ الولايات المتحدة.



إلى ذلك، فرض نجوم الولايات المتحدة أنفسهم في اليوم الثالث بحصدهم أربع ذهبيات من أصل سبع بينها ثلاثية جديدة في الجلة، وثنائيتان (ذهبية وفضية) في 110 م حواجز والقفز بالزانة، وأخرى (ذهبية وبرونزية في رمي المطرقة).



وقاد البطل الأولمبي وحامل الرقم القياسي العالمي في مسابقة دفع الجلة راين كراوزر ثلاثية أميركية عندما أحرز الذهبية أمام جو كوفاكس وجوش أووتوندي. ونجح كراوزر، البطل الأولمبي مرتين، في حسم اللقب العالمي في محاولته الخامسة برميه 22.94 م، وهو عاشر رقم في تاريخ المسابقة والأفضل في تاريخ بطولة العالم، متقدما على كوفاكس، بطل العالم في عامي 2015 و2019 والذي اكتفى برمي 22.89 م، وأووتوندي (22.29 م).



واحتفظ الأميركي غرانت هولواي، بلقبه العالمي في سباق 110 م حواجز، ولم يجد هولواي صعوبة في الفوز بزمن 13.03 ثانية أمام مواطنه تراي كانينغهام (13.08 ث) والإسباني أسيير مارتينيس (13.17 ث). وتوجت الأميركية كايتي ناغيوت بذهبية مسابقة القفز بالزانة بقفزها 4.85 م في محاولتها الأولى، متفوقة على مواطنتها ساندي موريس التي قفزت الحاجز نفسه لكن في المحاولة الثانية، فيما عادت البرونزية الى الأسترالية نينا كينيدي (4.80 م). ونالت الأميركية بروك أندرسن ذهبية مسابقة رمي المطرقة محققة 78.96 م، وعادت الفضية إلى الكندية كامرين روجرز (75.52 م)، والبرونزية للأميركية الأخرى جاني كاسانافويد (74.86 م).



واحتفظ الأوغندي جوشوا شيبتيغي، بلقبه بطلا للعالم في سباق 10 الاف م مسجلا أفضل توقيت له هذا الموسم (27.27:43 د)، ونال مواطنه جاكوب كيبليمو البرونزية على غرار الالعاب الاولمبية (27.27:97 د)، فيما كانت الفضية من نصيب الكيني ستانلي وايتهاكا مبورو (27.27:90 د).