زار وفد من مجلس إدارة الجمعية الكويتية للطاقة المستدامة مقر مكتب الأمم المتحدة في الكويت، حيث كان في استقبالهم رئيس مكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة منسق التطوير والتخطيط الاستراتيجي في الكويت ناصر الشطي، وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون لتفعيل آليات التحول للطاقات المستدامة في البلاد التي يجب أن تقترن ببرنامج عمل دقيق لرفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الطاقة النظيفة، إضافة إلى بناء وتنمية مهارات الشباب بقطاع الطاقة المتجددة والتشجيع على الاستثمار بمجالاتها المختلفة.



وفي السياق ذاته، ثمنت رئيسة الجمعية الكويتية للطاقة المستدامة م.سعاد الحسين الجهود العالمية لهيئة الأمم المتحدة للتشجيع على اعتماد الطاقة المتجددة كمصدر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، مشيدة باللقاء الذي جمعها ومجلس إدارة الجمعية مع أعضاء وممثلي مكتب الأمم المتحدة في الكويت الذين أكدوا على أهمية دور جمعيات النفع العام في تنمية وتطوير المجتمع والارتقاء به خصوصا بمجال توفير الطاقة من المصادر المستدامة، وكشفوا عن استعدادهم لتعزيز سبل التعاون مع الجمعية الكويتية للطاقة المستدامة عبر تنظيم ورش عمل مشتركة ودورات تدريبية.



وأردفت الحسين: الطاقة المستدامة هي الطريق الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الجمعية الكويتية للطاقة المستدامة تسعى إلى تفعيل أهدافها من خلال التركيز على خلق بيئة ملائمة تساهم في الارتقاء بثقافة المحافظة على الطاقة في المجتمع، من خلال العمل في اتجاهين متوازيين، الأول تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في القطاعات المختلفة للطاقة المستدامة والثاني التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لبحث الإمكانيات المتاحة لتعديل المناهج الدراسية وإدخال مواد متخصصة بالطاقة المتجددة في المراحل التعليمية المختلفة بغية التأسيس لجيل واع بسبل المحافظة على الطاقة وتوليد أشكالها النظيفة من الألواح الشمية والرياح إضافة الى طرق الحساب الكمي لمعدلات توليد الطاقة بحسب مساحة كل مبنى.



ولفتت الحسين إلى تركيز الجمعية على عنصر التوعية والتثقيف للقطاعات التي تفتقر إلى البيانات الواضحة بشأن الطاقة النظيفة والتي من أهمها القطاع الصناعي، مؤكدة على ضرورة التحفيز للعاملين بالقطاع لتشجيعهم على التصنيع والإنتاج للمواد اللازمة للتحول للطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية ومواد البناء وغيرها وفق الجدول الزمني والعلمي المعتمد عالميا لسلاسل الإمداد الخاصة بها، بحيث تكون موردا أساسيا للحكومة يقدم منتجا وطنيا بجودة عالية وكفاءة تتناسب مع طبيعة المشاريع المستقبلية التي ترتكز على الطاقة المستدامة وتراعي استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير لتقليل الضرر البيئي وتحقيق المسؤولية المجتمعية نحو الأرض والبيئة.