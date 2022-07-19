الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تلقي طلبات استضافة نهائيات كأس آسيا 2023 من أربعة اتحادات وطنية تمثل قطر وإندونيسيا، وكوريا الجنوبية وأستراليا.



وكان الاتحاد الآسيوي أعلن فتح الباب لتلقي طلبات إبداء الرغبة في استضافة النهائيات اعتبارا من 31 مايو الماضي، وقد قامت الاتحادات الوطنية الأربعة بإبداء اهتمامها بالمنافسة على استضافة البطولة، كما أشارت إليه «الأنباء»، وبحسب نظام عملية طلبات الاستضافة، فقد تم توزيع تعليمات طلبات الاستضافة على الاتحادات الوطنية يوم 17 يوليو الجاري وسيكون الموعد النهائي أمام الاتحادات الوطنية المتنافسة لتقديم وثائق الترشح قبل 31 أغسطس المقبل. وسيتم عمل تقييم شامل للملفات المتنافسة، قبل أن يتم الاختيار والإعلان عن الدولة المضيفة للنهائيات من قبل المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي بتاريخ 17 أكتوبر المقبل.



من جانب آخر، سلم الاتحاد الدولي لكرة القدم المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، 32 جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي ضمن حقائب «فيفا» للاستعجالات الطبية على أن يسلم باقي منتخبات الاتحادات الأعضاء 179 جهازا لاحقا وفقا لبيان الاتحاد الدولي، ويبلغ قيمة الجهاز 1100 ريال قطري، حيث تبلغ قيمة الأجهزة التي حصلت عليها منتخبات مونديال قطر 35.2 ألف ريال، فيما تبلغ قيمة الأجهزة المنتظر ان تتسلمها باقي الاتحادات الأعضاء 196.9 ألف ريال.



إلى ذلك، حصل محمد هاشم زيدان لاعب المنتخب القطري لكرة السلة، على المركز الرابع في التصنيف العالمي الشهري للاعبين تحت 18 عاما، والذي أصدره الاتحاد الدولي للعبة، وتضم القائمة 250 لاعبا من جميع دول العالم.