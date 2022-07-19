السجاري: دور مهم للجمعيات والمبرات في «فزعة الكويت» وخلال الجائحة



أكد رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية د.ناصر العجمي ضرورة وأهمية التنسيق مع الأمانة العامة للأوقاف وتوحيد الجهود والتعاون في مجالات العمل الإنساني والخيري والإغاثي.



جاء ذلك خلال لقاء ضم اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية مع الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بالإنابة صقر السجاري.



وثمن العجمي الدور الرائد للأمانة العامة للأوقاف ودعمها المتواصل للمشروعات الخيرية داخل الكويت وتنفيذها من خلال الجمعيات والمبرات الخيرية بما يتناسب وتخصص وأهداف كل جمعية.



وأكد د.العجمي ضرورة وأهمية التنسيق مع الأمانة العامة للأوقاف وتوحيد الجهود والتعاون في مجالات العمل الإنساني والخيري والإغاثي، مثمنا الدور الرائد للأمانة العامة للأوقاف ودعمها المتواصل للمشروعات الخيرية داخل الكويت وتنفيذها من خلال الجمعيات والمبرات الخيرية بما يتناسب وتخصص وأهداف كل جمعية.



وأشار إلى سعى الاتحاد إلى تبني المبادرات المشتركة وتوحيد الجهود لخدمة المجتمع المحلي، إضافة إلى تعزيز فرص التقدم في تحقيق استراتيجيته الإنسانية في جانب المسؤولية المجتمعية والخدمات المساندة لها، فضلا عن تبادل الخبرات والمعلومات والعمل على تطوير استراتيجية عمل تمكن الجمعيات والمبرات من نشر أهدافها وأنشطتها الإنسانية والتنموية.



وأوضح العجمي أن لشراكات الاتحاد نتائج إيجابية على مسيرة العمل الخيري في الدولة، لاسيما مع نظيره المحلي خاصة الداعم الرئيسي الأمانة العامة للأوقاف.



من جانبه، أشاد الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بالإنابة صقر السجاري بأهمية الشراكة الإنسانية والمجتمعية بين الأمانة العامة للأوقاف والجمعيات والمبرات الخيرية بالكويت على الساحة المحلية سواء من خلال تنفيذها للمشاريع التقليدية أو النوعية التي تميزت بها الجمعيات، مثمنا الدور المهم الذي قامت به الجمعيات في حملة فزعة الكويت وخلال فترة الجائحة التي عمت البلاد والعالم والخدمات التي قدمتها الجمعيات والمبرات للأهالي داخل الكويت أثناء الحظر كونها من المؤسسات الخيرية الإنسانية.