وائل العنزي سفيراً في تركيا ومحسن العجمي قنصلاً للبصرة

أشاد سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد بالجهود الكبيرة التي قدمها القنصل العام للكويت لدى جدة وائل العنزي الذي تم تعيينه سفيراً للكويت لدى تركيا، والوزير المفوض في القنصلية محسن العجمي الذي تم تعيينه قنصلاً في البصرة.



وقال السفير الشيخ علي الخالد في بيان اليوم الإثنين ان ذلك جاء خلال حفل التكريم الذي أقامه بمناسبة انتهاء فترة عملهما في المملكة العربية السعودية.



وثمن السفير الشيخ علي الخالد للعنزي والعجمي قيامهما بعملهما بكل تفان وخدمة المواطنين الكويتيين في المملكة سواء من المقيمين او الزائرين وكذلك من حجاج ومعتمري بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف والتسهيل لهم والقيام على راحتهم.



وأكد الخالد ان العنزي والعجمي كفاءات كبيرة حملا أمانة العمل بكل اقتدار وبكل حرص ودعما أواصر التعاون مع الجهات المختلفة في المملكة بما يخدم مصالح بلدينا الشقيقين والتنسيق المتكامل معها بكل جد واجتهاد واخلاص.



وقدم الخالد الشكر والتقدير للعنزي والعجمي على ما قدماه في فترة عملهما في المملكة متمنيا لهما مزيدا من النجاح في خدمة بلدنا الغالي بمهماتهما القادمة.