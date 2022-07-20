أطلقت Ooredoo business، الشريك التكنولوجي الموثوق لحلول الأعمال، «Shamel Complete»، وذلك في إطار سعيها لمساندة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في رحلتها نحو الابتكار.



وقالت الشركة إن «Shamel Complete» حل متكامل يشتمل على 5 مجالات أساسية: الإدارة والتواصل والاتصال، بالإضافة الى التواصل عبر الانترنت والتتبع من خلال تقديم مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تتيح لأصحاب المشاريع وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة إدارة أعمالهم دون الحاجة إلى توظيف خبراء من مختلف المجالات.



وأوضحت أن «Shamel Complete» يتيح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إمكانية إدارة العمليات اليومية بسهولة مع خيارات دفع مرنة من خلال الخدمات المختلفة التي يقدمها، والقدرة على البقاء على اتصال بفريق العمل من خلال توفير أفضل وأسرع تغطية للشبكة للبقاء على اتصال دائم وضمان عدم انقطاع العمليات اليومية.



وتعليقا على هذا الإطلاق، قال مدير إدارة التخطيط في قطاع الشركات في Ooredoo، سليمان الحمود: نحن في Ooredoo business نتعاون مع نخبة من الشركات لتغطية أهم المجالات الأساسية التي تحتاجها أي شركة، أهمها الإدارة اليومية للعمليات التي تحتاجها الشركات في إدارة علاقات الموارد البشرية، حيث نوفر حلولا تجمع أوقات حضور الموظفين وكشوف الرواتب والإجازات في مكان واحد، كما حرصنا أيضا على توفير طرق الدفع الإلكترونية من خلال نظام نقاط بيع احترافي.



كما قال الحمود: حرصنا على توفير باقات Shamel للمكالمات والإنترنت بأفضل الخدمات والأسعار، وخدمة اللاسلكي لإبقاء الفريق على تواصل دائم في مكان العمل، وفي مجال الاتصال التي تتميز به شركة Ooredoo وتعتبر الشبكة الأسرع لتقديم الخدمات لعملائها، نضمن للشركات أفضل حلول الإنترنت الذكي (Smart Wi-Fi) لإبقاء شركاتهم على اتصال دائم وعدم تفويت أي فرصة عمل.



وأوضح أننا نتفهم حاجة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الابتكار وإيجاد الحلول الرقمية في السوق المحلي، ولهذا يسهم «Shamel Complete» في توفير حلول التواصل عبر الإنترنت بكل سهولة من خلال منصة التجارة الإلكترونية لإكمال رحلتك والبدء ببيع منتجاتك عبر الإنترنت، بالإضافة إلى جميع المزايا التي يوفرها هذا الحل الشامل، حيث يمنحك «Shamel Complete» إمكانية مراقبة أعمال شركتك والتتبع عبر برنامج البصمة والحضور - وهو نظام التعرف على بصمة الوجه أو بصمات الأصابع لمتابعة أوقات حضور موظفي الشركة وأنظمة المراقبة بالفيديو - وهي خاصية القدرة على مراقبة جميع عمليات الشركة اليومية على مدار الساعة وخدمة تتبع المركبات والتي تتيح إمكانية تتبع سجل السرعة ومراقبة المركبات والطرق بسهولة، ويمكن لأصحاب الشركات الحصول على العديد من هذه الحلول المميزة في «Shamel Complete»، حلول صممت خصوصا للمساهمة في زيادة كفاءة عمل الشركة.