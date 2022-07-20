المباركي: المجلة تهدف إلى توفير أحدث الأدوات والخبرات العالمية وتعزز تبادل الأفكار والمعرفة

تنطلق من الكويت مجلة «تكنوبارك»، والتي تعتبر أول مجلة خليجية عربية إلكترونية تعنى بالتنويع الاقتصادي عبر برامج الاقتصاد الحديث مثل الابتكار والذكاء الاصطناعي ونقل التكنولوجيا وتسويق التكنولوجيا ومسرعات وحاضنات الأعمال.



وبهذه المناسبة، صرحت د.هنادي المباركي مؤسس شركة ايكوسيستم للاستشارات الإدارية بأن فكرة المجلة انطلقت عبر مبادرتي الخليجية 2020 التي تركز على التنويع الاقتصادي ورفع المؤشرات التنافسية والارتقاء بمنظومة الابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الدول الخليجية، حيث تنقسم هذه المبادرة إلى 4 أقسام رئيسية:



1 - إقامة المؤتمر الخليجي والعالمي سنويا لتبادل التطبيقات الناجحة مع دول العالم.



2 - انطلاق المجلة الإلكترونية الخليجية تكنوبارك باللغتين العربية والإنجليزية.



3 - انطلاق مسرعة الأعمال الافتراضية الخليجية الذكية لتقدم برامج متميزة مع مستشارين عالميين.



4 - إصدار سلسلة كتب على منصة أمازون تعنى بالتنويع الاقتصادي وترسم خارطة طريق للتطبيقات العالمية الناجحة للاقتصاد الرقمي الحديث.



وأشارت المباركي الى أن المجلة الخليجية تكنوبارك تهدف الى توفير أحدث الأدوات والخبرات العالمية، وتعزز تبادل الأفكار والمعرفة التي تبني فهما لأفضل الممارسات لنقل وتسويق التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتطبيقات الناجحة لاستراتيجيات الابتكار العالمية، ودعم منظومة ريادة الأعمال والابتكار نحو التنويع الاقتصادي الذكي المستدام لدول مجلس التعاون الخليجي والدول النامية والمتقدمة.



وتركز مواضيع المجلة على التطبيقات وافضل الممارسات والاستراتيجيات الإدارية وبرامج نقل التكنولوجيا وتسويقها، وبرامج ريادة الأعمال والابتكار، كما تستكشف تأثير منظومة الممارسات والاستراتيجيات الابتكارية العالمية الناجحة، والقضايا الإدارية والقانونية الخاصة بالمبتكرين والمخترعين ورواد الأعمال، والاتجاهات العالمية.



وسيجد القراء مجموعة واسعة من الأوراق البحثية، بدءا من دراسات الحالة، ومقابلات لشخصيات مهمة، ومقالات اقتصادية وأكاديمية، وبراءات الاختراع والملكية الفكرية والعلامات التجارية، والفرص الاستثمارية، وقصص النجاح، وصولا إلى التحليلات المقارنة.



وأوضحت المباركي ان المجلة الخليجية تكنوبارك تضم فريقا استشاريا عالميا مميزا من جامعات الدول العالمية والخليجية، وتستهدف الممارسين وراسمي السياسات العالمية والحكومات والمؤسسات التمويلية والبحثية والاستثمارية والمنظمات المهنية والمؤسسات الدولية.



وتصدر المجلة الإلكترونية الخليجية كل 6 أشهر بمعدل مرتين في السنة باللغتين العربية والانجليزية، وتعتمد على 3 قيم وهي: الشفافية والمصداقية والثقة.



وتقسم المجلة الى 4 أجزاء رئيسية: المقالات الأكاديمية والتقارير الاقتصادية، براءة الاختراع وحقوق النشر والعلامات التجارية والملكية الفكرية، حيث يضم هذا الجزء آخر الاختراعات في مجالات متنوعة مثل المجال التكنولوجي والمجال الإلكتروني والمجال الصحي ومجال النقل ومجالات الحياة المختلفة، أما القسم الثالث فيضم مقابلات لشخصيات مؤثرة عاملة في منظومة الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وأخيرا الجزء الرابع الذي يرصد المناسبات العالمية كالمؤتمرات والملتقيات العامة.



وختمت المباركي بتوجيه دعوتها للمهتمين والمتخصصين والمبتكرين والشركات الاستثمارية والغرف التجارية والمؤسسات التمويلية قراءة المجلة عبر الموقع الإلكتروني (www.gcctechnopark.com).