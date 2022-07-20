يواصل بنك الخليج مكافأة عملائه وصناعة مليونيرات جدد، من خلال حساب السحوبات والتوفير الأكثر شعبية في الكويت، حيث يقيم السحب نصف السنوي على حساب الدانة للفوز بمليون دينار كويتي يوم غد الخميس الموافق 21 يوليو الجاري في تمام الساعة السابعة مساء داخل مجمع الأفنيوز، بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة، وشركة ارنست أند يونغ. ومع اقتراب موعد الإعلان عن اسم المليونير الجديد، قال المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد، محمد القطان: نتمنى حظا سعيدا لجميع المشاركين في السحب، وندعو عملاء بنك الخليج لتبني ثقافة التوفير والادخار، وزيادة رصيدهم لمضاعفة فرصهم بالفوز في سحوبات حساب الدانة الذي يمنحهم فرصا للربح النقدي، كما أنه يكافئهم على ولائهم.



وأشار القطان إلى أن حساب الدانة يشهد إقبالا واسعا من العملاء، باعتباره من أفضل حسابات الادخار في الكويت، حيث يتميز بسحوباته الدورية التي تحمل جوائز قيمة وفرصا واعدة تكافئ العملاء على ادخارهم، إذ يتوج حساب الدانة مليونيرين في سحبين كبيرين سنويا، الأول بقيمة مليون دينار والثاني بـ 1.5 مليون دينار، وكذلك فائزين في سحبين بقيمة 100 ألف دينار لكل منهما، إلى جانب 10 فائزين في السحوبات الشهرية بقيمة ألف دينار لكل منهم.