أكد الرئيس التنفيذي لشركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية فيصل الحوطي ان الشركة في المرحلة القادمة بصدد تنفيذ خطط توسعية وتطلعات مستقبلية وخطط مشاريع وتطوير جديدة، مشيرا الى ان الشركة مساهمة (مقفلة) برأس مال يبلغ 11.62 مليون دينار، وتعتبر واحدة من أكبر وأعرق الشركات الكويتية المتخصصة في مجال مراكز الترفيه العائلي الآمن.



وتحدث الحوطي عن افتتاحات المشاريع القادمة، بداية بعالم كرتون نتوورك الأول من نوعه في الشرق الأوسط والأكبر بالعالم، والذي يحتل الصدارة في السوق الترفيهي بالكويت باعتباره من المراكز الترفيهية المتميزة، وقد اختيرت هذه العلامة التجارية العالمية «Warner Bros» لما تتمتع به من رواج كبير وشعبية بين الأطفال من محبي الشخصيات التلفزيونية الكرتونية.



وعن أهم العلامات الفارقة في هذا الموقع، أوضح أنه تم شراء أفضل الألعاب الجديدة في عالم الترفيه، لافتا الى ان لكل لعبة ديكوراتها وألوانها الخاصة التي تتماشى مع الشخصية الكارتونية التي تمثلها، وهو الأمر الذي سيشعر معه الزوار أنهم يلهون مع الشخصيات وبينهم.



وكشف الحوطي عن ان الموقع يضم أيضا قاعة لحفلات أعياد الميلاد تم تغليفها بتصاميم رائعة تنعش مثل هذه المناسبات الغالية وتضفي على روادها من الصغار والكبار جوا غير عادي من خلال النظام الصوتي وموسيقى كرتون نت وورك وشخصياته المحببة.



كما يضاف الى الترفيه في الموقع فنون وعروض المسرح لعروض الشخصيات الكرتونية والفعاليات، الذي يزين الموقع بستارته العريضة، والعروض بحد ذاتها هي أحد عناصر التميز لهذا الموقع، حيث جرت العادة أن يشاهد الجمهور العروض أمامهم ومن نفس المستوى في حين أن هذه العروض تقدم من خلال مسرح يقدم تجربة جديدة لهذا النوع من فنون الترفيه الحي.



وأشار الحوطي إلى أن «عالم كرتون نتوورك» يقع في جمعية شرق التعاونية بمساحة تفوق 3000 متر، وسيتم الافتتاح الرسمي في الربع الثالث من هذا العام.



وعن مشروع مدينة الالعاب المائية (الاكوابارك سابقا) والذي يتكون من احدث الالعاب المائية على مستوى العالم، ومزود بأحدث الأساليب الحديثة كأكبر مشروع ترفيهي مائي بالكويت، بالإضافة الى أحدث أحواض سباحة وأحواض ركوب الامواج، ليكون مكانا مريحا وآمنا لجميع الشرائح، كما يتمتع بخدمات تجارية لتخدم الزوار، ويقع هذا المشروع على شارع الخليج بمساحة 63.000 متر مربع، وسيتم افتتاحه بالقريب العاجل.



وأكد الحوطي ان الشركة تقوم حاليا بدراسات جديدة في القطاع العقاري عن طريق إنشاء إدارات متخصصة في مجال إدارة وتطوير قطاع العقارات، بالاضافة الى ان الشركة بدأت بالدخول في مجال المطاعم والتي تعتبر نشاطا مكملا للمشروع الترفيهي لخلق التكامل في الخدمات المقدمة للعائلة، حيث استطاعت الشركة استقطاب العلامة التجارية الأميركية سموثي فاكتوري factory smoothie، إحدى الشركات الأميركية الكبرى في مجال الاغذية والوجبات الصحية والعصائر الطبيعية العالية الجودة، تحصل بموجبه طفل المستقبل على حقوق التشغيل الحصري لهذه العلامة التجارية والتي تعتبر من العلامات المميزة، كما توجد لها أفرع في دول الخليج.