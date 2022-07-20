القاهرة - خلود أبوالمجد



انتهت الفنانة سنتيا خليفة من تصوير القصة الأولى من مسلسل «حدث بالفعل» والتي تحمل اسم «ريش أبيض» والذي تشارك في بطولتها إلى جانب كل من الفنان ماجد المصري والفنانة بسمة ورنا رئيس ومن إخراج هشام الرشيدي وتأليف فادي النجار، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.



كما تستعد سنتيا لبدء تصوير فيلم «Sicilian Holiday» للمخرجة الإيطالية ميكايلا سكولاري والمنتج الحائز جائزة الأوسكار آدم ليبزيج في الربع الأخير من العام الحالي والذي تقدم فيه سينتيا خليفة أحد الأدوار الرئيسية.



وكانت آخر الأعمال التي قدمتها خليفة هو مسلسل «دايما عامر» الذي شاركت في بطولته مع الفنان مصطفى شعبان وعرض في رمضان الماضي، من قصة وإخراج مجدي الهواري.